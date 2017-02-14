Нью-Йорк. США. Группа международных ученых провела множество исследований, благодаря которым выяснила, в какие дни люди видят вещие сны. Об этом сообщает РИА ФАН.

Сомнологи пришли к выводу, что сны, которые люди видят в ночь с субботы на воскресенье, могут сбываться буквально в течение суток. Люди, испытывающие проблемы в личной жизни, могут видеть сбывающиеся сны с четверга на пятницу.

Сновидения со среды на четверг могут подсказать выход из сложившейся ситуации людям с материальными проблемами, а сны с пятницы на субботу связаны с родней.