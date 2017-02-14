Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вернула в федеральный бюджет 60 млн рублей, которые были предоставлены на капремонт квартир одиноких пенсионеров старше 70 – 80 лет. Об этом на пресс-конференции сообщила министр социальной, семейной и демографической политики республики Ольга Корепанова.

Всего в 2016 году на эти цели федерация выделила 70 млн рублей, но потратили всего 10 млн рублей. Эти выплаты получили 7 тыс. пенсионеров.

«Когда мы заказывали деньги из федерального бюджета у нас не было понимания, сколько человек, сколько пенсионеров являются собственниками жилья. А субсидия эта выплачивается только собственникам жилья, пенсионерам старше 70 – 80 лет. Поэтому сумма в республику пришла большая, более 70 млн, но, когда мы начали работать, мы поняли, что, к сожалению, таких кому мы можем выплатить эти деньги не так много оказалось. И мы потратили из федеральных денег только 10 млн», - сказала Ольга Корепанова.

Остаток денег республика вернула в федеральный бюджет.

Выплаты по данной программе начались в сентябре 2016 года и в 2017 году будет продолжены.

«Сейчас решается вопрос о субсидировании из федерального бюджета. Субсидирование будет 69% - федеральный бюджет и 31% - это Удмуртская Республика», - пояснила Корепанова.