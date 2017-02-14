Вашингтон. США. Редакторы газеты The New York Times объявили выговор репортеру, назвавшему супругу президента США Меланью Трамп «проституткой». Об этом сообщает Газета.ru.

Супермодель Эмили Ратаковски написала в своем твиттере, что репортер сделал нелестное замечание в адрес супруги Дональда Трампа на мероприятии в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Модель услышала его высказывание и назвала его «отвратительно сексистским».

«Комментарий не должен был быть публичным, но, тем не менее, он является совершенно неуместным, и такого не должно было произойти. Редакторы говорили с репортером по этому вопросу после этого»,- приводит издание слова руководства газеты The New York Times.