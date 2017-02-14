Ижевск. Удмуртия. Ровно 100 лет назад – 14 февраля 1917 года в инструментальной мастерской Ижевского оружейного завода вспыхнула забастовка. Причина недовольства рабочих была вызвана снижением расценок на производстве, которое повлекло за собой забастовку сначала в одной мастерской. В скором времени к ним примкнули рабочие всего завода, а также рабочие частных предприятий и крестьяне, занятые на лесозаготовках. Всего в забастовке приняло участие около 42 тысяч рабочих.

О том, как это было, в материале «Ижевская забастовка»

Сусанин / Ижевская забастовка