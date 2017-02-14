Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчину обвинили в убийстве двух молодых людей, которые якобы пытались изнасиловать его дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

40-летнему злоумышленнику предъявили обвинение по нескольким статьям: часть 1 статьи 139 уголовного кодекса России («Нарушение неприкосновенности жилища»), пункт «а» части 2 статьи 105 («Убийство 2 лиц»), часть 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 уголовного кодекса России («Покушение на убийство 2 лиц»).

Вечером 25 мая 2016 года несовершеннолетняя дочь обвиняемого и ее подруга отдыхали на даче в компании 4 молодых людей. Выпив, компания поссорилась. После этого девушка позвонила отцу и пожаловалась, что ее с подругой пытались изнасиловать. Обвиняемый поверил дочери и приехал на садовый участок с битой.

Мужчина через окно залез в садовый домик, где спали парни, и начал бить их битой. Два молодых человека скончались на месте, еще двум причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину задержали и заключили под стражу.

Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы.