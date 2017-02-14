Москва. К Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, Центробанк может выпустить пластиковую памятную банкноту. Об этом сообщает Интерфакс.

В кулуарах уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал о планах ЦБ.

«То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, - это 100%. Она будет и на ощупь иная, и по качеству материала другая. Что из этого выйдет, посмотрим», - цитирует издание слова Георгия Лунтовского.

В пример банкир привел купюру в 50 швейцарских франков. Она состоит из двух бумажных слоев и пластиковым между ними.

«Возможно, и мы подобную банкноту сделаем. Нужно понимать, что все эти эксперименты могут привести к некоторому удорожанию изготовления банкнот», - добавил первый зампред ЦБ. По его словам, одна из новых банкнот номиналом 200 рублей или 2000 рублей также может быть пластиковой.