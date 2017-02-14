Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит иск московского ООО «ИнтерТехСервис» о банкротстве ПАО «Газпром Спецгазавтотранс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на судебную картотеку дел.

Компания подала заявление в суд в январе этого года. Первое заседание по делу назначено на 28 февраля.

Согласно картотеке, в августе прошлого года Челябинский арбитражный суд принял решение взыскать со «Спецгазавтотранса» в пользу ООО «ИнтерТехСервис» 12 млн 267 тыс. 992,3 рубля задолженности по договору субподряда и неустойки.

Также издание пишет, что в документах сообщается, что 10 февраля заявление о вступлении в дело о банкротстве «Газпром «Спецгазавтотранса» подал Промсвязьбанк. За IV квартал 2016 года, предприятие открыло в Приволжском филиале Промсвязьбанка в Ижевске 3 годовые кредитные линии на 400 млн рублей. Сроком погашения кредитов - октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года, однако на конец 2016 года общая сумма основного долга по ним составляла 154,6 млн рублей. При этом в отчете «Спецгазавтотранса» говорится, что просрочек по этим кредитам не было.

Ранее стало известно, что Промсвязьбанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника - ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» - банкротом.

Ижевский ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» занимается работами по строительству и капремонту магистральных трубопроводов, обустройству нефтегазоконденсатных месторождений, оказывает транспортные услуги предприятиям нефтяной и газовой промышленности, а также услуги по ремонту дорожно-строительной техники. Основные работы ведет в регионах Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. ОАО «Газпром» принадлежит 51% акций компании.