Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал региональный чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills Russia – 2017». В нем примут участие более 200 человек со всей республики.

«Эти соревнования пройдут на пяти площадках в Удмуртии: Глазове, Можге, Сарапуле, Воткинске и Уве. Если в прошлом году мы выявляли лучших по 15 номинациям, то в 2016 соревнования пройдут в 29», - рассказал журналистам зампред регионального правительства Сергей Фефилов.

По его словам, в этот раз в Удмуртию для участия в чемпионате приехали гости из Москвы, Московской области, Татарстана, Пермского края и ряда других субъектов России. Причем число участников за год выросло вдвое.

«Стоит задуматься, что с чемпионата Удмуртии можно добраться до мирового уровня. Это международное движение, мы не зря в него включились. Будем расширять географию. Будем стараться, чтобы как можно больше специалистов было представлено на этом чемпионате», - сказал Фефилов.

На протяжении нескольких дней молодые специалисты будут выявлять лучших по нескольким компетенциям. Например, в Глазове участники чемпионата продемонстрируют свое мастерство в сварочных технологиях, в Ижевске выявят лучших по кирпичной кладке, графическому и веб-дизайну, поварскому делу, ветеринарии и многому другому.

«Проведение чемпионата будет способствовать обеспечению экономики республики квалифицированными кадрами и поможет активизировать взаимодействие между образовательными учреждениями и ведущими коллективами предприятий. Ваши высокие результаты сегодня – залог побед на подобных мероприятиях федерального значения», - сказал на открытии чемпионата руководитель региона Александр Соловьев.

Закончится чемпионат 18 февраля. Церемония закрытия пройдет в Глазовском промышленном техникуме.