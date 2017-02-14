Донецк. Украина. Утром 14 февраля на Донецком казенном заводе химических изделий прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва называют артиллерийский обстрел Вооруженными силами Украины, как пишет Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным в результате взрыва на заводе погиб один человек, есть раненые. Экологи не обнаружили утечки химикатов.

По информации Википедии, завод утилизировал боеприпасы и изготавливал промышленную взрывчатку: тротиловые шашки, заряды для проведения сейсмических работ, кумулятивные заряды для перфорации разведочных и промышленных скважин нефтегазового комплекса.

За 2014-2015 годы неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам.