Ижевск. Удмуртия. 124,7 млн рублей получат селяне Удмуртии в 2017 году на улучшение жилищных условий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это почти на 25 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования. Таким образом 64,7 млн рублей выделят из федерального бюджета и 60 млн рублей из регионального.

В 2016 году, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», размер федеральной субсидии составил 41 млн рублей, софинансирование из бюджета Удмуртии – 60 млн рублей. На эти деньги в сельской местности было построено 14,5 тыс. кв. метров жилья. Из них 8,4 тыс. кв. м получили молодые семьи и молодые специалисты, проживающие на селе. В целом жилищные условия в 2016 году улучшили почти 2 тысячи селян – участников программы и членов их семей.