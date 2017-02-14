Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на прошлой неделе 9 детсадов и 4 школы закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Как сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в Ижевске превысил эпидемиологический порог на 30 процентов.

Учебный процесс также приостановили в 63 группах 47 детских садов и в 99 классах 39 школ.

«Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом в регионе заболело 17,2 тыс. человек. В столице Удмуртии с жалобами обратились 7,6 тыс. человек», - рассказали в ведомстве.

Специалисты также отметили, что эпидемическое неблагополучие зарегистрировали в Граховском, Дебесском, Игринском, Завьяловском, Красногорском, Селтинском, Глазовском районах и в Можге.

Всего за пять рабочих день выявили 165 случаев гриппа (в 11 районах Удмуртии и во всех городах).