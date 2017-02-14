Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии будут получать единые коммунальные платежки. Впервые они появились в феврале за ресурсы, потребленные в январе 2017 года, сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник, 14 февраля, директор по бизнесу и клиентскому сервису Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин.

По его словам, сейчас все услуги сформированы в одной таблице, в которой в качестве новшества появился столбец «повышающий коэффициент» - 1,5%. Он начисляется тем гражданам, у кого не установлены в доме технические приборы учета.

Также в квитанции отсутствует строка оплаты за общедомовые нужды. Валерий Шульмин уточнил, что сейчас это прерогатива исключительно управляющих компаний.

Руководитель отдела продаж тепловой энергии Удмуртскокго филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Кольцов рассказал, как проходит порядок оплаты отопления в течение календарного года.

«Если в доме есть прибор учета, который отмечает количество потребленной энергии, то величина начислений определяется как среднемесячная за предыдущий год. Если общедомового прибора учета нет, размер оплаты определяется исходя из нормативов, установленных правительством Удмуртии», - сказал Кольцов.

С 1 июля 2016 года компания начала рассчитывать платежи за календарный год, тогда как ранее расчет шел с сентября по август. Чтобы не делать два перерасчета, за оставшиеся 4 месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, компания объединила их с 12 месяцами 2016 года и сделала расчет за 16 месяцев (сентябрь-декабрь 2015, январь-декабрь 2016). Именно поэтому сейчас многим приходят платежки с большими суммами, чем ранее. Как раз на эти месяцы приходится часть отопительного сезона.

«До 1 июля 2016 года период корректировки составлял 12 месяцев с момента перехода дома на прямые расчеты. С учетом изменений, с 1 июля корректироваться должен строго календарный год. В связи с этим возникла ситуация, когда в конце 2016 года нам необходимы было корректировать 12 месяцев с момента перехода, и возникал такой промежуток, как правило 3-4 месяца, до окончания года, который вновь нужно было скорректировать, чтобы перейти на календарный год», - сказал Кольцов.

Из-за этого перерасчета те потребители, которым выставляется платежка по нормативу, в 2017 году будут получать квитанции с повышенными суммами, а в начале 2018 года им сделают перерасчет. Сейчас все корректировки будут проводить исключительно за один календарный год.