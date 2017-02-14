Москва. Компания «КосмоКурс» объявила примерную стоимость туристического полета в космос. Как сообщает пресс-служба компании, действующей в рамках фонда Сколково, 15 минут в космосе будут стоить 200-250 тыс. долларов.

Уже в 2018 году с космодрома запустят первый экспериментальный туристический комплекс. Если полет пройдет по плану, то туристический бизнес на орбиту предприниматели готовы будут запустить с 2020 года.

Многоразовый суборбитальный космический комплекс (МСКК) отвезет космотуристов на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Примерно 5-6 минут проведут в невесомости, после чего вернутся обратно на Землю.

Перед полетом сотрудники компании в течение трех дней проведут проверку здоровья космонавтов и проведут для них обучение.

На борту МСКК смогут присутствовать одновременно 6 туристов и инструктор. Высота полета составит 180-220 км, время в невесомости 5-6 минут.