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Февраль 2017
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Мужчина погиб под колесами поезда на перегоне Воткинск – Ижевск

.пробизнес

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250 тыс долларов будет стоить турпоездка на орбиту

Продажу билетов в космос из России планируют открыть уже в 2020 году.

250 тыс долларов будет стоить турпоездка на орбиту
Фото:pixabay.com
туризм, космос, Сколково, Роскосмос


17:29

Москва. Компания «КосмоКурс» объявила примерную стоимость туристического полета в космос. Как сообщает пресс-служба компании, действующей в рамках фонда Сколково, 15 минут в космосе будут стоить 200-250 тыс. долларов.

Уже в 2018 году с космодрома запустят первый экспериментальный туристический комплекс. Если полет пройдет по плану, то туристический бизнес на орбиту предприниматели готовы будут запустить с 2020 года.

Многоразовый суборбитальный космический комплекс (МСКК) отвезет космотуристов на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Примерно 5-6 минут проведут в невесомости, после чего вернутся обратно на Землю.

Перед полетом сотрудники компании в течение трех дней проведут проверку здоровья космонавтов и проведут для них обучение.

На борту МСКК смогут присутствовать одновременно 6 туристов и инструктор. Высота полета составит 180-220 км, время в невесомости 5-6 минут. 

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