Москва. От Григория Лепса ушла команда его продюсерского центра во главе с концертным директором. Об этом пишет Life.

Продюсерский центр PC LEPS завершил сотрудничество с певцом.

«Совместно с Григорием мы пришли к этому решению. Со своей стороны мы обязательно закончим все проекты, которые были начаты в период работы с Лепсом, и выполним все обязательства», - цитирует издание слова руководителя PC LEPS Майи Сериковой.

Причины расставания руководство продюсерского центра озвучивать отказались, уточнив, что с Григорием Лепсом они остались в дружеских отношениях.