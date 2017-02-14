Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел в деревне Ключевское Кезского района. В одном из хозяйств загорелись дворовые постройки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртской Республике.

Накануне хозяева топили баню, выгребли горячую золу, и в полиэтиленовом пакете оставили ее под навесом, из-за чего и произошло возгорание.

«Несмотря на то, что зола может быть на ощупь прохладной, угли могут оставаться горячими в течение нескольких дней или даже недель. Для безопасного хранения древесной золы имейте металлический контейнер с крышкой или металлическое ведро. Емкость со свежей золой обязательно храните подальше от горючих материалов», - говорится в сообщении ведомства.

Пожарным удалось спасти три строение на общую сумму 1,5 млн рублей.