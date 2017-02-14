Малайзия. В Малайзии убили старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. На Ким Чем Нама напали две женщины с отравленными иглами, сообщает Интерфакс.

Трагедия произошла в малазийском аэропорту. Женщин, убивших 45-летнего мужчину, не задержали.

Как полагает малайская полиция, с происшествием связаны власти Северной Кореи.

Ким Чен Нам – старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Нынешнему главе КНДР он приходится сводным братом, поскольку у них разные матери. Мать Ким Чен Нама – актриса Сон Хе Рим. После размолвки с отцом Ким Чен Ир отстранил старшего сына от наследования высшего государственного поста. После этого он покинул страну и жил за границей, не имея каких-либо официальных должностей или титулов на родине.