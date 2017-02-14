Дебесы. Удмуртия. 17-летняя студентка техникума в Дебесах задушила и несколько раз ударила ножом своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что утром 13 февраля девушка родила мальчика в комнате общежития. После чего она стала его душить и колоть ножом. Тело ребенка она выбросила в мусорное ведро. Девушку в коридоре заметила администрация общежития и вызвала врачей.

При допросе студентка пояснила, что никому не рассказала о своей беременности и не встала на медицинский учет, потому что боялась огласки.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.