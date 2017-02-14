Ижевск. Удмуртия. Мужчина погиб под колесами поезда на 38 км 7 пикета перегона Воткинск – Ижевск. Трагедия произошла в понедельник, 13 февраля, около 20:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«По показаниям очевидцев погибший находился вблизи железнодорожного полотна и при приближении поезда бросился на рельсы», - говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.