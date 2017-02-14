Ижевск. Удмуртия. Бизнесмен Рауф Кутдузов отказался давать показания по делу против двух чиновников администрации Первомайского района Ижевска, которых он, как полагает следствие, подкупил. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал пресс-секретарь Первомайского районного суда столицы Удмуртской Республики Ольга Порцева.

По её словам, Кутдузов, являющийся по данному делу свидетелем, отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации. Она гласит, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Напомним, что руководителя «Единой УК» Рауфа Кутдузова задержали в Ижевске в мае 2016 года. Его обвинили в даче взятки должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК России – Прим. ред).

Одновременно с Кутдузовым задержали двух сотрудников Первомайской администрации. Они являлись членами административной комиссии, которая рассматривала протоколы о нарушениях управляющих компаний Ижевска. Следствие предполагает, что в августе 2015 года они получили взятку от представителей «Городской УК». В отношении двух мужчин возбудили уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки»).