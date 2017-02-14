Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал региональный чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills Russia – 2017». В нем примут участие более 200 человек. В родниковый рай приехали гости из Москвы, Татарстана, Пермского края и других субъектов России. Об этом и других событиях региона в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 14 февраля 2017

Вы банкрот?

Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит иск московского ООО «ИнтерТехСервис» о банкротстве ПАО «Газпром Спецгазавтотранс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на судебную картотеку дел. Компания подала заявление в суд в январе этого года. Первое заседание по делу назначено на 28 февраля.

Смертельное ДТП:

Водитель легковушки погиб на трассе в Завьяловском районе. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб после чего машина перевернулась. Авария произошла днем 13 февраля.

На 50 ударов быстрее:

Корреспондент информагентства «Сусанин» пообщалась с доктором медицинских наук и узнала, что происходит с организмом человека, когда он влюбляется. Подробнее в материале «На 50 ударов быстрее».

Отмена занятий:

В Удмуртии 9 детсадов и 4 школы закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Уровень заболеваемости в Ижевске превысил эпидпорог на 30 процентов. Всего в 2017 году выявили 165 случаев гриппа.

Память о погибших:

Сводный хор посвятит свое выступление в Ижевске памяти ансамбля имени Александрова. Коллектив исполнит песни на межрегиональном фестивале патриотической и духовной музыки.