Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» за один тур до конца регулярного чемпионата вернулись в зону плей-офф. На домашнем льду «сталевары» одержали важнейшую победу над нефтекамским «Торосом».

На 7-й минуте матча Арсений Хацей вывел клуб из столицы Удмуртии вперед. В середине первого периода Илья Бочков счет сравнял, но уже через полторы минуты Никита Панасенко вновь оставил «Торос» в роли отыгрывающегося.

В середине второй двадцатиминутки Виктор Другов восстановил статус-кво, но вновь ненадолго. Буквально через три минуты Павел Курдюков забил третью шайбу «сталеваров», которая, как выяснилось позднее, стала решающей.

Благодаря домашней победе в камском дерби «Ижсталь» закрепилась на 16-й строчке в Высшей хоккейной лиге, которая позволяет «сталеварам» продолжить борьбу за кубок Братины в серии плей-офф. На данный момент в активе клуба из Удмуртии 71 очко. У ближайших преследователей «Челмета» и пермского «Молота» 69 и 68 соответственно.

Заключительную игру регулярного чемпиона «Ижсталь» проведет 17 февраля в родных стенах против «Дизеля», который потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. В свою очередь «Челмет» сыграет на выезде с тюменским «Рубином», обеспечившим себе попадание в плей-офф, а «Молот-Прикамье» сразится со «Спутником», идущим на 4 месте.

Встреча «Ижсталь» - «Дизель» пройдет в ледовом дворце «Ижсталь», в пятницу, 17 февраля. Начало игры в 18:30.