Ижевск. Удмуртия. В среду, 15 февраля, православные Удмуртии отмечают великий праздник Сретения Господнего. В Священном Писании сказано, что когда Иисусу исполнилось 40 дней, родители Иосиф и Мария отнесли его в храм, чтобы посвятить Богу, пишет Astromeridian.

В то время в Иерусалиме проживал старец Симеон, который знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет ждал старец встречи с Иисусом, вел благочестивую и скромную жизнь. В тот день Симеон пришел в храм и увидел, что пророчество сбывается. Он взял Иисуса на руки, а затем отдал его родителям и умер.

В народе говорили, что в это время приходит весна. Люди анализировали природные явления и старались предугадать погоду на ближайшее время.

В народе существует множество народных примет, верований и традиций, посвященных именно Сретению. Для русского человека 15 февраля - время первого ощущения весны – она чувствовалась в воздухе.

Народные приметы на 15 февраля:

1. Если солнце выглянуло из-за туч – будут оттепели, дни станут ясными и солнечными, а также можно ожидать богатого урожая зерновых культур.

2. Если 15 февраля выпал снег – весна будет дождливой и холодной, а лето придет нескоро.

3. Облачность – жди похолодания.

4. Ветер 15 февраля предполагает богатый урожай фруктов и является хорошим знаком.

5. Много звезд на Сретенье – весна придет нескоро.

6. Большие сосульки висят на краю крыши – будет богатый урожай кукурузы.

7. Тихий и солнечный день 15 февраля предвещает урожай льна.

8. Говорили, что на Сретение случаются последние морозы.

9. Не нужно собираться в дальнюю дорогу в этот день – можно увязнуть в первой распутнице.

10. Оттепель 15 февраля – весна будет дождливой и сырой, а урожай будет небогатым.

11. Метель на Сретенье – весна будет поздней, и нужно экономить запасы корма.

12. Хорошо заметный закат на безоблачном небе 15 февраля – морозы скоро закончатся.

13. На Сретенье в храмах нужно зажигать громницы – специальные свечи, пламя которых защищает от пожаров и нечистой силы дома людей. Также считалось, что громницы облегчали страдания умирающим людям.

14. Если на Сретенье освятить воду в церкви, то с ее помощью можно излечить множество недугов.

15. Если 15 февраля накормить овсом домашнюю птицу, то она будет выводить хорошее потомство.

16. С крыш капель – хорошо уродится конопля и пшеница.