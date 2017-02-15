Пермь. Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса имени Старикова в Воткинске отправились на XV международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!». Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора в республике, мероприятие продлится до 20 февраля на базе Пермского кадетского корпуса.

Участвуют в нем более 400 кадетов со всей России и стран ближнего зарубежья. В этом году слет посвятили 120-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

«В поселок Усть-Качка (Пермский район), где расположен один из пяти кадетских корпусов Приволжского федерального округа, съехались около 40 делегаций воспитанников кадетских корпусов, лицеев, школ и военно-патриотических клубов из 20 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии. Второй год в слете участвует сборная университета Наньчан из Китая. А еще пермяки с нетерпением ждут и уже третий год тепло принимают команды из Донецка и Луганска», - говорится в сообщении.

Кроме Удмуртии, Приволжский федеральный округ на мероприятии представляют 17 делегаций, команды кадетских корпусов из Нижегородской области, Башкортостана, Татарстана и Пермского края.

Во вторник, 14 февраля, кадеты уже совершили марш-бросок длиной в 12,5 км к месту учебно-полевых сборов. В лесу ребята разбили палаточный лагерь, где проживут пять дней.

«Опытные офицеры проведут цикл практических занятий по огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основам службы спасения, пожарному делу, военной топографии, общевойсковой тактике и криминалистике», - уточняется в сообщении.