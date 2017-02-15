Ижевск. Удмуртия. В 2017 году планируется отремонтировать почти 130 км дорог ижевской агломерации. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, в их числе 70 км – в Ижевске.

На заседании общественного совета при Минтрансе был сформирован паспорт программы по развитию дорог, которые относятся к территории Ижевска. Он также предусматривает достижение к 2018 году двух показателей: снижение очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий с 34 до 13 и увеличения доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормам, не менее чем на 50%.

Ижевска агломерация – это территория Ижевска и его пригородная зона на расстоянии до 15 км от столицы Удмуртии.

Напомним, что всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», которая рассчитана до 2025 года, в пределах ижевской городской агломерации планируют отремонтировать 1 190,332 км дорог.