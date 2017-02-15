Ижевск. Удмуртия. Реальный срок получил руководитель кредитного потребительского кооператива «Сельская касса взаимопомощи» в Уве за присвоение 19 млн рублей. Как этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его посадили на 6 лет в исправительную колонию общего режима.

Увинский районный суд признал его виновным по части 4 статьи 160 уголовного кодекса России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Установлено, что свои махинации осужденный осуществлял с 13 мая 2011 года по 30 декабря 2013 года. Чтобы скрыть свое преступление он через кассира или самостоятельно оформлял расходно-кассовые ордера в подтверждение якобы выданных гражданам денежных займов. В действительности эти договоры не заключались.

В последующем мошенник, чтобы отвести от себя подозрения, внес в кассу более 5 млн рублей.