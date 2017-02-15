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Февраль 2017
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Новости Удмуртии 2.0: нападение собаки на ребенка и историческая забастовка ижевских рабочих

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Новости Удмуртии 2.0: нападение собаки на ребенка и историческая забастовка ижевских рабочих

Самые интересные новости, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики.

Новости Удмуртии 2.0: нападение собаки на ребенка и историческая забастовка ижевских рабочих
Фото:pixabay.com/freegr
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07:02

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре среда, 15 февраля. До конца календарной зимы осталось 13 дней. Пока вы начинаете утро и готовитесь к встрече нового дня, мы расскажет о самых интересных новостях и сюжетах, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ Удмуртии.

Съемочная группа гостелерадиокомпании «Удмуртия» побывала в Завьяловском районе республики, где на Ольгу Югову и ее дочь Ксению, которая сейчас учится в 4 классе, напала соседская собака. Животное сильно покусало людей, которым пришлось обращаться за медицинской помощью. Сейчас юная школьница не может сидеть и хромает. Мама девочки написала заявление в полицию и намерена через суд добиваться того, чтобы владелец собаки посадил ее на цепь. Сделать этого добровольно, по данным ГТРК «Удмуртия», он отказывается, а действующих правил содержания домашних животных в республике нет с 2006 года.

В Удмуртии - новый случай нападения собаки на людей

Информационное агентство «Сусанин» опубликовало материал газеты «Столица Ижевск» о забастовке рабочих Ижевских казенных заводов и частных оружейных фабрик, которая началась 14 февраля 1917 года. Сотрудники, как бы сказали сейчас, оборонных предприятий требовали увеличения заработной платы, однако переговоры ни к чему не привели. Зачинщиков и активистов отказа от работы арестовали, а остальных к станкам вернули солдаты, прибывшие в столицу Удмуртии из Казани.

Сусанин / Ижевская забастовка

Финская ходьба дошла до Алнашей. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики». Местные власти провели для жителей села семинар, на который приехали специалисты республиканской федерации скандинавской ходьбы. Поклонники этого вида спорта смогли приобрести специальные палки для занятий и потренировались под наблюдением профессионалов.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, izvestiaur.ru, susanin.udm.ru.   

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