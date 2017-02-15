Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Шевроле Спарк» наехал на бордюр и опрокинулся на улице Пушкинской в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.

По его словам, ДТП произошло в 07:10 в среду, 15 февраля. За рулем малолитражки находилась женщина 36-ти лет.

По предварительным данным автомобиль, которым она управляла, наехал на бордюр и опрокинулся. В момент аварии машина задела пешехода на тротуаре. Ижевчанка, которую сбила перевернувшаяся иномарка, доставлена в больницу.

«Водители должны выполнять маневры на скорости, позволяющей контролировать движение автомобиля», - напомнил Вычужанин.







Фото: пресс-служба ИГГС.