Ижевск. Удмуртия. В сети появилось видео момента ДТП на улице Пушкинской в Ижевске. На кадрах видно как Chevrolet Spark на большой скорости влетает в сугроб на обочине.

Ранее руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин сообщил корреспонденту «Сусанина», что авария произошла в 07:10 в среду, 15 февраля.

Chevrolete spark перевернулась на ул. Пушкинская город ижевск

За рулем малолитражки находилась женщина 36-ти лет. В момент аварии машина задела пешехода на тротуаре.

Ижевчанка, которую сбила перевернувшаяся иномарка, доставлена в больницу.







Фото: пресс-служба ИГГС.