Калифорния. США. Голливудский актер Харрисон Форд едва не спровоцировал авиакатастрофу над Калифорнией. Как сообщает BBC News, он неудачно начал посадку своего самолета, приблизившись на опасное расстояние к пассажирскому лайнеру.

Диспетчер дал 74-летнему актеру инструкцию садиться на взлетно-посадочную полосу, но Харрисон Форд по ошибке приземлился на рулежные дорожки, расположенные параллельно. Перед посадкой он пролетел прямо над судном American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и членов экипажа, едва не спровоцировав авиакатастрофу.

Как пишет издание, Харрисон Форд начал летать в 1950-х гг и имеет несколько самолетов. Он несколько раз попадал в опасные инциденты. Так, в 1999 году он неудачно приземлился на вертолете во время тренировочного полета, а в 2015 году врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе.