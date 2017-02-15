Ижевск. Удмуртия. Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин прокомментировал победу над «Торосом» в предпоследнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Игра закончилась в основное время со счетом 3:2 в пользу «сталеваров».

«Ситуация у нас с соперником противоположная и понятно, что нам отступать некуда. Порадовало, что тот план, который мы сегодня на игру готовили, он, конечно, не в полной мере, но в большей части сработал. Тоже разбирали соперника, знали, что троечку молодых ребят привезли, то есть нагрузка у соперника легла больше на три звена. В общем-то, это тоже все разобрали. Здорово, что выиграли. Конечно, вопросов еще достаточно много остается», - сказал на послематчевой пресс-конференции Душкин.

По его словам, в следующем матче с Пензой (ХК «Дизель») команде легче не будет.

«Во-первых, надо восстановиться – играют одни и те же, во-вторых, «Дизель» по организации игры тоже достаточно серьезная команда и, тем более, что она тоже борется за выход в плей-офф», - приводит слова наставника официальный сайт.

Сергей Душкин также высказался по поводу дебюта в составе «Ижстали» двух новичков Ильи Хохлова и нападающего Арсения Хацея.

«Хацей сегодня забил гол, там удачно подставил клюшку. Этого на данном этапе достаточно. Но вопросы, конечно, остаются, потому что ребята, я так понял, находятся не в той форме, в которой хотелось бы быть. Они в большей степени там не играли и пока сложно сказать, что от них ждать. Мы надеемся на них, но я пока не могу оценить их готовность на сто процентов», - сказал Душкин.

Напомним, накануне, 15 февраля, «Ижсталь» добилась домашней победы над нефтекамским коллективом, благодаря чему поднялась на 16 место в Высшей хоккейной лиге, которое дает право на участие в серии плей-офф.

Ижсталь Торос