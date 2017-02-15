Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия вернет Крым Украине. Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

По его словам, Дональд Трамп занимает жесткую позицию в отношении России.

«Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация», - цитирует издание Шона Спайсера.

Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году. Этому событию предшествовали антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине - «Евромайдан».