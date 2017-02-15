Ижевск. Удмуртия. Планировку западной части набережной ижевского пруда вынесут на публичные слушания к лету 2017 года. Об этом рассказали на совещании в правительстве региона, которое было посвящено реконструкции городских объектов в рамках плана мероприятий по подготовке к юбилею Михаила Калашникова.

«Как было отмечено на совещании, документация по планировке территории будет подготовлена в полном объёме уже к лету текущего года и вынесена на публичные слушания», - говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет об организации рекреационной и обслуживающей зоны вдоль пруда, развитие зеленой и обслуживающих зон общегородского значения вдоль долины рек Иж и Подборенка, благоустройство зоны набережной с организацией досугово-развлекательных и спортивных комплексов в районе парка Кирова.

«По обоим реконструируемым объектам проектирование должно идти полным ходом. Чтобы как можно раньше у нас была готовая проектно-сметная документация, конкретные цифры, подтверждённые экспертизой, чтобы мы смогли проработать вопросы в федеральных структурах по выделению денег на софинансирование», - сказал Виктор Савельев.