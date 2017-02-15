Ижевск. Удмуртия. 520 тыс. рублей штрафа наложили на ООО «Инкпланет» за уклонение от исполнения судебного решения по ликвидации несанкционированной свалки на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Общая площадь занятых отходами земельных участков составляет более 4 тыс. кв.м.

На юридическое лицо наложили административные штрафы на сумму более 300 тыс. рублей. Но компания не оплатила его своевременно и по инициативе управления Роспотребнадзора по Удмуртии на ООО «Инкпланет» суд наложил еще 2 штрафа на общую сумму 220 тыс. рублей.

Добровольно судебное решение ООО «Инкпланет» не исполнено, исполнительный лист предъявлен природоохранной прокуратурой к исполнению, в отношении должника возбуждено исполнительное производство. Компания предупреждена об уголовной ответственности по статье 315 уголовного кодекса России («Злостное неисполнение решения суда»).