Вилючинск. Камчатка. На Камчатке школьника спасли с уносимой в океан льдины. Как пишет Российская газета, ребенок удалился на 150 метров от берега.

Школьники гуляли в районе пирса, когда один из них, балуясь, прыгнул на льдину. Четвероклассника начало уносить в океан.

«Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от суши. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах», - цитирует издание главу Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС России по региону Александра Меркулова.

За несколько минут спасатель добрался до ребенка и пересадил его в лодку. Помощь врачей школьнику не потребовалась, и его отпустили домой.