Мексика. Неизвестные в Мексике украли контейнер с радиоактивными веществами. Об этом сообщают Известия.

В связи с инцидентом объявлена тревога в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан. Граждан просят соблюдать бдительность и при обнаружении контейнера звонить по телефону экстренной службы.

Что именно находится в емкости, власти страны не уточняют.

Как отмечает издание, случаи похищения радиоактивных веществ в Мексике происходят регулярно. Так, в феврале 2016 года преступники угнали грузовик с подобным содержимым. В апреле 2015 года власти Мексики потеряли контейнер с иридием-192.