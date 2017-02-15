Ижевск. Удмуртия. Порыв трубопровода на Автозаводе в Ижевске не могли быстро устранить из-за припаркованных авто. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, об этом стало известно после расследования, которое провели по поручению главы города.

«На улице Сабурова сети располагаются под газоном, на котором в зимнее время жители оборудовали стоянку автомобилей, расчистив площадку от снега. Выполнению работ препятствовал автотранспорт, оставленный владельцами на местах производства земляных работ и расположения колодцев сети водопровода», - говорится в сообщении.

По информации МУП «Ижводоканал», которому принадлежал участок, аварийная ситуация произошла из-за перелома чугунной трубы, что характерно для зимы.

«Переломы труб случаются в условиях низких температур наружного воздуха из-за промерзания грунта до глубины нормативного пролегания трубопроводов, а также из-за отсутствия снежного покрова, способного создавать дополнительное утепление», - сообщает пресс-служба администрации.

02.02.2017 Последствия потопа на Автозаводе (Ижевск)

Напомним, что 2 февраля на улице Сабурова произошло повреждение трубопровода диаметром 300 мм. Аварийно-восстановительные работы велись на протяжении 15 часов в непрерывном режиме. В ликвидации порыва задействовали бригаду из 10 специалистов и 5 единиц спецтехники.