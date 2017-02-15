Ижевск. Удмуртия. В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подведены итоги работы по охране труда в 2016 году. В течение года на приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты персонала и иного оборудования и приспособлений для безопасного производства работ, а также проведение медосмотров было направлено 38,5 млн рублей.

В 2017 году филиал направит на охрану труда и профилактику производственного травматизма персонала 39 млн рублей. Всего на реализацию мероприятий комплексной программы филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по охране труда и профилактике производственного травматизма в 2017 году будет направлено 82 млн. рублей.

Большая часть средств пойдет на замену устаревшего травмоопасного оборудования, обеспечение работников приспособлениями для безопасного производства работ и приобретения зимних и летних комплектов специальной одежды и обуви, устойчивых к воздействию электрической дуги и защищающих электротехнический персонал от общих производственных загрязнений.

«Средства индивидуальной защиты являются для наших работников одним из важнейших способов производственной безопасности. Каждый год закупаются самые современные СИЗ, соответствующие всем установленным нормам и правилам. Кроме костюмов, это и блокирующие устройства втягивающего типа, и страховочная привязь, и многое другое оборудование, которое обеспечивает надежную защиту при работе с энергооборудованием, в том числе и на высоте», - рассказывал заместитель главного инженера, начальник службы производственного безопасности и производственного контроля филиала «Удмуртэнерго» Владислав Казанцев.

Также для безопасного проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ в этом году будут приобретены современные переносные устройства для заземления без подъема на опору, подмости для обслуживания оборудования, указатели напряжения и пр. Кроме того, в статью расходов по охране труда включены закупка медикаментов, спецпитания, приобретение смывающих и обезвреживающих средств, затраты на проведение медицинских осмотров и специальной оценки условий труда.

«Работа в электроэнергетике сопряжена с повышенным риском. Поэтому производственная безопасность и контроль – приоритет в работе Удмуртэнерго. Мы стремимся к тому, чтобы в компании неукоснительно соблюдались современные нормы и правила производственной безопасности, находить такие решения, которые помогают создать по-настоящему безопасные условия работы для сотрудников», - подчеркивает директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.