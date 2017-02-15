Копенгаген. Дания. Международное агентство недвижимости Savills назвало столицу Дании – Копенгаген – самым комфортным в мире городом для жизни. Об этом пишет Lenta.

«Столица Дании, в отличие от более крупных городов, пока не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру. Однако следующие поколения молодых специалистов, скорее всего, отдадут ей предпочтение, так как все большую значимость для них будет иметь то влияние, которое может оказать та или иная локация на их физическое здоровье и благополучие», - приводит издание слова специалистов агентства.

Они учитывали такие показатели, как уровень загрязнения окружающей среды, преступности, время, затрачиваемое на дорогу до работы время и качество здравоохранения.

Третью строчку занял второй по численности населения город Австралии – Мельбурн. Вторым стал шведский Стокгольм.