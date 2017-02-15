Можга. Удмуртия. Жительница Можги сообщила в полицию о том, что ее муж сел за руль пьяным и уехал в неизвестном направлении. Об этот сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

34-летнего мужчину задержали. Установлено, что ранее его штрафовали на 30 тыс. рублей и лишали прав за вождение в пьяном виде. Вновь за руль пьяным мужчина сел без прав.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).