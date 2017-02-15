Ижевск. Удмуртия. Снегопады могут вернуться на территории Удмуртии в выходные. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, в ночь на пятницу на территории республики похолодает до -22 градусов по Цельсию.

«Осадки постепенно ослабнут к вечеру, 15 февраля. Завтра днем с усилением антициклона ожидается погода лишь с несущественным слабым снегом в отдельных районах республики. Температура воздуха в ночь на четверг составит -13,-18 градусов по Цельсию, в четверг днем -7,-12 градусов», - говорится в сообщении..

В пятницу ожидается холодная погода преимущественно без осадков: -16, -19 градусов, местами до -20, -22, днем -8, -13.

Помимо снегопадов, к выходным на территории республики упадет давление и усилится циклоническая деятельность.

«Температурный фон в выходные дни смягчится, но погода будет ветреной», - говорится в сообщении.