Глазов. Удмуртия. Первую партию титана отгрузил Чепецкий механический завод для европейского заказчика. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Поставка осуществлена в рамках пятилетнего контракта, подписанного в декабре 2016 года с крупным иностранным дистрибьютором.

«В соответствии с условиями договора специалисты АО ЧМЗ разработали номенклатуру продукции, востребованную на европейском рынке, и под технические требования иностранных стандартов. Первая партия, представленная в основном опытными образцами, направлена заказчику для контрольных испытаний», - пояснил руководитель центра металлургии АО ЧМЗ Дмитрий Васильев.

Планируется, что в период действия контракта на европейский рынок будет поставлено более 1 тыс. тонн титанового проката производства ЧМЗ.

Ранее сообщалось, что сумма поставок изделий из титана составит 2 млрд рублей.