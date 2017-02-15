Ижевск. Удмуртия. Представители ГУ МЧС России по Удмуртской Республике прокомментировали ситуацию вокруг выселения многодетной семьи Есений Мечтаевой. Дело в том, что женщина развелась с мужем-пожарным и вынуждена покинуть служебную квартиру.

Такой поворот событий многодетную мать не устроил. Она написала петицию с просьбой помочь ей и не допустить выселения. В настоящее время ее поддержали уже более 85 тыс. человек.

«Мой муж - военнослужащий, подполковник МЧС, ветеран боевых действий, с девятнадцатилетней выслугой - бросил меня и моих троих детей (7, 9 и 14 лет). Квартиру получил только на себя, а нас с детьми выселяют на улицу в мороз в пятидневный срок из служебной квартиры. Жилья своего нет», - написала женщина в петиции.

Однако представители регионального управления МЧС её слова опровергли. Дело в том, что у Мечтаевой есть дом в селе Дивеево Нижегородской области, где и прописаны дети.

«У них в Нижегородской области дом 67 квадратных метров, участок 16 соток. Все социальные гарантии, которые она имеет как многодетная мать, она получает в Нижегородской области. Никаких прав ее мы не ущемляли", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Евгений Шутов.

По его словам, дом в Дивеево вполне пригоден для жилья, что подтвердили социальные службы.

Законность выселения женщины с детьми подтвердил Верховный Суд Удмуртской Республики.

«Почему жена кадрового офицера оказалась социально незащищенной? Я ведь ездила всю жизнь с мужем по стране, а теперь меня в любое время могут выгнать на улицу вместе с детьми? Социальная защищенность хуже, чем у домашнего животного», - сетует Мечтаева.

К пояснили в республиканском МЧС, многодетная семья переехала в Удмуртию в 2012 году. Однако в феврале 2015 года супруги развелись.

"Супруг Мечтаевой подал рапорт о том, что у него изменился состав семьи. В соответствии с правилами, ему уже не положено служебное жилье в том объеме, в котором оно было выделено", - добавил Шутов.

В настоящее время бывший муж Мечтаевой вышел на пенсию, получил однокомнатную квартиру и оформляет ее в собственность. Сам женщина уже два года занимает служебную квартиру.

Сотрудники ведомства отметили, что Мечтаева обещала освободить жилье летом 2015 года, после окончания учебного года. Однако позже съехать женщина отказалась. Тогда и начались судебные разбирательства.

Решение Верховного суда Удмуртии передали судебным приставам, которые уже оштрафовали женщину за невыполнение законных требований. Решается вопрос о принудительном выселении.

По словам Шутова, в Удмуртии в очередь на получение служебного жилья стоит не одна семья с тремя детьми. Действия Мечтаевой задерживают продвижение очереди, вынуждая кого-то снимать жилплощадь.