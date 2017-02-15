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Февраль 2017
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В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова

.простроительство

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В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова

К лету на объекте должны установить асфальтобетонные подходы вместо деревянных.

В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова
строительство, Ижевск, Удмуртия, Карлутка, мост


14:30

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова. По словам замначальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Сергея Кабанова, к лету на объекте должны установить асфальтобетонные подходы вместо деревянных.

«Мост на 90 процентов готов. Выполнены опоры, металлические строения. Мост полностью готов для движения, для пропуска пешеходов. Осталось выполнить подходы из асфальтобетона, но эти работы выполняются при плюсовой температуре. Пока они в деревянном исполнении, но потом их заменят. На Удмуртскую люди будут выходить по пешеходному тротуару», - рассказал журналистам Сергей Кабанов.

По его словам, в ходе строительства возникли проблемы, из-за которых строки открытия сдвинулись.

«Здесь обнаружили кабели, и мы вынуждены были выносить их из пятна застройки. Сроки увеличились, а в январе-декабре ударили морозы», - сказал Кабанов.

Он также заявил, что погодные условия не помешали качественно выполнить работы. Мост построили из перфорированного металлического листа, благодаря чему осадки не будут задерживаться на нем.

«Даже если пройдут дожди, а потом ударят морозы – наката не будет. И на каждый мост у нас определена подрядная организация, которая его чистит», - сказал замначальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска

Напомним, ранее на этом месте находился деревянный мост с железобетонными ступенями. Из-за того, чтобы не допустить различных травм жителей города, администрация приняла решение построить на этом месте новый объект.

«Выполнять работы зимой было сложно, но можно. Здесь мы долго занимались с ижевскими электросетями перекладкой кабелей. Приходилось даже отогревать землю. Этот мост у нас один такой. У него специальное полотно. Он отличается от тех, которые расположены выше и ниже. Также здесь все предусмотрено для маломобильных групп населения. Бабушки и родители с колясками здесь могут спокойно пройти», -  рассказал директор компании «Теплострой» Андрей Никитин.

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