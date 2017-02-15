Москва. В Мосгордуме единогласно приняли законопроект, ограничивающий продажу и потребление электронных испарителей. Как пишет Интерфакс, после этого проект поступит на рассмотрение в Государственную Думу России.

Законопроект предлагает определять смеси электронных испарителей, как «жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака». Таким образом, под правовое регулирование попадают не столько сами вейпы, кальяны и другие устройства, сколько жидкость, которую используют вейперы для «парения».

На сегодняшний день вопрос вейпов остается никак не урегулирован с точки зрения права. Законопроект предусматривает запрет использования испарителей в транспорте, в госучреждениях, на детских площадках и во многих других местах. Кроме того, законопроект полностью запрещает рекламу испарительных смесей и устройств, предназначенных для их потребления, а также продажу подобных устройств и смесей несовершеннолетним.

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