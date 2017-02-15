Ижевск. Удмуртия. Многофункциональные транспортные системы разрабатывают в Удмуртии. Их созданием занимаются ученые Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в среду, 15 февраля, ректор вуза Борис Якимович.

«Сегодня мы реализуем проект очень интересный с электрогенераторным заводом в Сарапуле – это создание транспортных систем, раньше это электрокары называли, а это сейчас многофункциональные транспортные системы на новых принципах управления, и создания новых аккумуляторов. Дизайн хороший сделали этих транспортных систем. В этом году мы завершаем первую часть этого проекта», - сказал Якимович.

Он также добавил, что учебное заведение участвует в «проектах будущего» - «Солнечная энергетика» и создание предприятия по сборке тракторов для сельского хозяйства.

«Участвуем в проектах будущего с рядом промышленных предприятий – это солнечная энергетика, участвуем в проекте по созданию предприятия, завода по сборке тракторов для сельского хозяйства. Университет участвует в разработке и конструкторской документации и создания новых узлов и изделий», - сказал ректор ИжГТУ.

Подробности проектов ректор не сообщил.