Хабаровск. Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу «хабаровских живодерок» и 18-летнего парня по делу о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Газета.

Несовершеннолетних девочек обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), частью 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), частью 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Как только обвиняемым вручат копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено для рассмотрения в районный суд Хабаровска.

Напомним, живодерок взяли под стражу 11 ноября 2016 года. Суд принял решение об аресте 17-летних подозреваемых в жестоком обращении с животными, разбое и оскорблении чувств верующих. А родителей девушек оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей.