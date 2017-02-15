Казань. Татарстан. Футболисты ижевского «Зенита» разгромили молодежный состав «Уфы». Встреча, которая прошла в рамках традиционного предсезонного турнира, закончилась со счетом 4:0.

Уже в первом тайме представители клуба и столицы Удмуртии отправили в ворота соперника 3 безответных мяча. Еще один гол подопечные Игоря Меньщикова забили во втором тайме.

Напомним, что днем ранее ижевчане сыграли вничью с «Зенитом» из Пензы. Встреча завершилась со счетом 0:0. Также ранее команда из Удмуртии обыграла дублеров «Урала» и проиграла «КамАЗу».