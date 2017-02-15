Лондон. Великобритания. Британские климатологи провели множество исследований, результаты которых показали, что через 10 лет человечество ожидает голод. Об этом сообщает РИА ФАН.

Так ученые из университета Лидса пришли к выводу, что в результате глобального потепления урожайность африканской кукурузы, которую они взяли как показатель общей урожайности злаковых, сойдет на нет буквально в течение десятилетия.

Британские исследователи предложили начать разрабатывать более теплоустойчивые сорта кукурузы. Для этого потребуются специальные теплицы с системой управления климатом.

Климатологи уверены, что даже если человек прекратит выбросы парниковых газов в атмосферу, потепления избежать не удастся.