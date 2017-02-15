Ижевск. Удмуртия. Бывший депутат Гордумы Ижевска Ильдар Мавлутдинов, признанный виновным в убийстве бизнесмена Алексея Малахова, обжаловал вынесенный ему приговор. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Верховного суда Удмуртской Республики.

Апелляционную жалобу пока не рассмотрели. Что именно просит от суда Мавлутдинов пока неизвестно.

Напомним, Ильдара Мавлутдинова арестовали после предъявления обвинений в убийстве предпринимателя Алексея Малахова. На допросе экс-депутат дал признательные показания, указав, что мотивом стали личные неприязненные отношения с погибшим.

В декабре минувшего года суд приговорил Мавлутдинова к 10 годам и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство Алексея Малахова. Несмотря на признание своей вины, осужденный с приговором не согласился.