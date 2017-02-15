Крым. Бывшего заместителя председателя совета министров Крыма Олега Козурина задержали по подозрению в получении взятки за содействие в получении контракта на строительства жилья. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Он подозревается в получении взятки через посредника в особо крупном размере», - цитирует издание слова сотрудника пресс-службы ведомства.

По данным следствия, в 2016 году чиновник получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. За эти деньги он должен был поспособствовать в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.